MLS'te inanılmaz olay! Sonunda bu da oldu... Maç sırasında sahaya bebek girdi, yakalanıp annesine teslim edildi

MLS'in 17. haftasında oynanan DC United-Chicago Fire, mücadelesinde inanılmaz bir an yaşandı.

SAHAYA BEBEK GİRDİ

Konuk ekibin 7-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan mücadelenin 50'nci dakikasında karşılaşmayı tribünden izleyen küçük bir çocuk, bir anda sahaya girerek oyunu durdurdu.

Güvenlik görevlilerinin hızla müdahale ettiği olay sırasında tribünlerde gülümseten anlar yaşandı.

"EN SEVİMLİ OYUN KESİNTİSİ"

Sosyal medyada da büyük ilgi gören bu anlar, "en sevimli oyun kesintisi" yorumlarını beraberinde getirdi. Maç sonunda ise hem sahadaki farklı galibiyet hem de minik taraftarın sürprizi gündeme damga vurdu.