SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

MLS'te inanılmaz olay! Sonunda bu da oldu... Maç sırasında sahaya bebek girdi, yakalanıp annesine teslim edildi

MLS'in 17. haftasında oynanan DC United-Chicago Fire, mücadelesinde inanması güç bir olay yaşandı. Karşılaşmada dakikalar 50'yi gösterirken sahaya bir bebek girdi. İşte detaylar...

MLS'te inanılmaz olay! Sonunda bu da oldu... Maç sırasında sahaya bebek girdi, yakalanıp annesine teslim edildi
Berker İşleyen

MLS'in 17. haftasında oynanan DC United-Chicago Fire, mücadelesinde inanılmaz bir an yaşandı.

SAHAYA BEBEK GİRDİ

Screenshot_4

Konuk ekibin 7-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan mücadelenin 50'nci dakikasında karşılaşmayı tribünden izleyen küçük bir çocuk, bir anda sahaya girerek oyunu durdurdu.

Güvenlik görevlilerinin hızla müdahale ettiği olay sırasında tribünlerde gülümseten anlar yaşandı.

"EN SEVİMLİ OYUN KESİNTİSİ"

Screenshot_5

Sosyal medyada da büyük ilgi gören bu anlar, "en sevimli oyun kesintisi" yorumlarını beraberinde getirdi. Maç sonunda ise hem sahadaki farklı galibiyet hem de minik taraftarın sürprizi gündeme damga vurdu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum FK'dan ayrılan Celustka'ya 3 talipBodrum FK'dan ayrılan Celustka'ya 3 talip
Gelen gideni aratmayacak! G.Saray öyle bir kaleci getiriyor ki... Tüm Avrupa peşindeGelen gideni aratmayacak! G.Saray öyle bir kaleci getiriyor ki... Tüm Avrupa peşinde
Anahtar Kelimeler:
bebek son dakika mls
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

Galatasaray'dan Osimhen için açıklama! Kesin gözüyle bakılıyor...

Galatasaray'dan Osimhen için açıklama! Kesin gözüyle bakılıyor...

Fenerbahçe bin pişman... İşte Mourinho'nun yerine gelecek isim

Fenerbahçe bin pişman... İşte Mourinho'nun yerine gelecek isim

Arda Güler ile intikam alacaklar! Milli yıldıza reddedemeyeceği teklif...

Arda Güler ile intikam alacaklar! Milli yıldıza reddedemeyeceği teklif...

Galatasaray'da Osimhen'in yerine bir başka dünya yıldızı geliyor! İngiliz deviyle görüşmelere başlandı...

Galatasaray'da Osimhen'in yerine bir başka dünya yıldızı geliyor! İngiliz deviyle görüşmelere başlandı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.