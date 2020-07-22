MMA dövüşcüsü Boston Salmon sakatlandı! Shawn West'in tekmesi...

Salmon, rakibi Shawn West'le karşılaştığı maçta ağır bir sakatlık geçirdi.Maç sırasında West, illegal bir şekilde yerde yatan rakibinin yüzüne diziyle vurdu.Darbeyi aldığı gibi elmacık kemiğinde kanama başlayan Salmon bilincini kaybetti.

Aldığı darbe sonrası sonra halini paylaşan Salmon'un göz yuvasının ve elmacık kemiğinin kırıldığı belirtildi.Salmon yaptığı açıklamada; 'Sağlığımı merak eden herkese teşekkür ederim. İyiyim ama toparlanmak için zamana ihtiyacım var. Çok korkup, endişelendiniz biliyorum ama iyiyim ve en kısa sürede geri döneceğim.' dedi.West'in yaptığı illegal hareket sonrası diskalifiye edilmesiyle maçı Salmon kazanmıştı.



