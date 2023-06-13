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Mobil atık kumbaralarının üretimini için atölye kuruldu

13.06.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaaltı Belediyesi, çevre kirliliğini önleme ve geri dönüşüm atıklarını ekonomiye kazandırma çalışmaları çerçevesinde ilçe genelinde farklı yerlere yerleştirdiği mobil atık kumbaralarının üretimini belediye bünyesinde kurduğu atölyede gerçekleştiriyor.

Mobil atık kumbaralarının üretimini için atölye kuruldu

Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı rutin hizmetlerin yanı sıra, bu hizmetleri düşük maliyetle gerçekleştirmek için de çalışmalar yapmaya devam ediyor. Belediye, park mobilyalarının üretimi, temel hizmetlerde kullanılan iş makinaları, araçların tamir ve bakımlarını kendi atölyelerinde gerçekleştirerek üretim ve onarım bütçesinde ciddi anlamda tasarruf sağlıyor. Konyaaltı Belediyesi, bu üretim atölyelerine bir yenisini daha ekleyerek İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede geri dönüşüm kumbaralarının üretimini yapıyor. Çevre kirliliğini önleme ve geri dönüşüm atıklarını ekonomiye kazandırma çalışmaları çerçevesinde ilçe genelinde her mahalleye yerleştirilen mobil atık getirme merkezi ve tekstil kumbaralarının imalatı, kurulan atölyelerde belediye personeli tarafından yapılıyor. Yapılan bu işlemle, üretim maliyetinde yarı yarıya tasarruf sağlandığı bildirildi.

“ÖZ KAYNAKLARIMIZLA ÜRETİYORUZ”

Göreve geldikleri günden bu yana geri dönüşüm konusuna çok önem verdiklerinin altını çizen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Gerek çevre kirliliğini ortadan kaldırmada, gerekse ekonomiye ve üretime katkı anlamında geri dönüşümün ilçemize, şehrimize ve ülkemize sağlayacağı pozitif etkinin farkındayız. Bu konuda çalışmalar yaparken, geri dönüşüm materyallerinin üretim maliyetlerini de gözetiyoruz. Bu anlamda, atık kumbaralarının üretimi ve yenileme işlemlerini de kendi atölyelerimizde yapmaya başladık ve bu sayede vatandaşımızın vergileriyle oluşan belediye bütçemizden tasarruf ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

“MALİYET DÜŞÜYOR, ÜRETİM ARTIYOR”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatlarıyla İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde kurdukları atölyede geri dönüşümle ilgili materyallerin üretimini gerçekleştirdiklerini aktaran atölye sorumlusu Giray Hayırlı, “Üretimin yanında, kumbaralarda kullanıma bağlı yıpranmaların yenilemelerini de atölyelerimizde yapabiliyoruz. Dışarıdan aldığımız zamanlarda sınırlı kataloglar içerisinden seçim yapmak durumunda kalıyorduk. Ancak, kendi atölyemizde çok daha çeşitli ve verimli ürünler üretebilme imkanına sahip olduk. Mesela, buna bağlı olarak kendi üretimimiz olan yeni bir kilit ve kapak sistemi geliştirdik ve kullanıyoruz’’ dedi. Atölye sorumlusu, atölyelerde yapılan çalışmaların, üretimi artırırken, maliyetleri de düşürdüğünü aktardı.

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