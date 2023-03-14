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Mobil Diş Kliniği 641 depremzedeye ulaştı

14.03.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Tepebaşı Belediyesinin öncülüğünde deprem bölgesine gönderilen Mobil Diş Kliniği aracı, depremzede vatandaşlara hizmet veriyor.

Mobil Diş Kliniği 641 depremzedeye ulaştı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da vatandaşların diş muayenesini yapıp Eskişehir’e dönerken, "Deprem bölgesinde diş sağlığı gereksinimlerinin karşılanması çok önemliydi. Vatandaşlarımıza böyle güzel çalışma ile yardım eli uzattığımız için mutluyuz" dedi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından bölgeye yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Son olarak Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türk Dişhekimleri Birliği, Eskişehir Diş Hekimleri Odası ve Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) iş birliğinde hazırlanan Mobil Diş Kliniği aracı, diş tedavisi için gerekli olan ekipmanlar ile birlikte Hatay’ın Samandağ ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesinde depremzede vatandaşlara hizmet veriyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç aynı zamanda bir diş hekimi de olarak araç ile birlikte Hatay’a gitti. Mobil Diş Kliniği’nde depremzede vatandaşları muayene eden Başkan Ataç, Hataylılara Eskişehirlilerin sevgi ve selamlarını iletti. Projenin çok yerinde ve başarılı olduğunu ifade eden depremzedeler de önemli bir ihtiyacın giderildiğini kaydederek Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.

"VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Başkan Ataç da, "Yoğun bir çalışma ile otobüsümüzü diş kliniği haline getirdik ve aracımız ile Samandağ’da hizmet vermeye başladık. Bir diş hekimi olarak, ağız ve diş sağlığı konusunun önemini çok iyi biliyorum. Depremzedelerimizin bu konudaki ihtiyaçlarının karşılanması adına hizmet verilmesi çok değerli. Hem çocuklarımız hem de yetişkinlerimiz için hizmet sunan Mobil Diş Kliniğimizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aracımızda sağlanan muayene ve tedavi hizmetine yoğun bir talep var. İnsanlarımızın birikmiş sıkıntıları var, kliniğimiz ile talepleri karşılamaya gayret ediyoruz. 4 Mart’ta hizmete başlayarak 641 depremzede vatandaşımızın muayene ve tedavisini ücretsiz gerçekleştirdik. İnsanlarımızın ihtiyaçları karşılanana kadar otobüsümüz hizmet vermeye devam edecek. Bu projeye katkı sağlayan kuruluşlara ve buraya gelerek vatandaşlarımıza destek olacak Türkiye’nin her yerinden diş hekimlerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın yanında olmak çok önemli. İnsanlarımız daha mutlu olsun diye çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Başkan Ataç, Mobil Diş Kliniği’nin ihtiyaç duyulan bölgelerde hizmet vermeyi sürdüreceğini belirtti.

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