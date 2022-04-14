YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Mobil kriminal laboratuvar aracı, Kayseri polisine teslim edildi

Mobil kriminal laboratuvar aracı, Kayseri polisine teslim edildi

14.04.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mobil kriminal laboratuvar aracı, Kayseri polisine teslim edildi

KAYSERİ (AA) - Mobil kriminal polis laboratuvar aracı "Kıraç", Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından Kayseri Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüsü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla yerli ve milli imkanlarla üretilen "Kıraç", Vali Şehmus Günaydın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Bölge Kriminal Laboratuvar Müdürü Dr. Hakan Beyaz ve ilgili müdürlere tanıtıldı.

Her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yaparak, delillerden hızlı sonuç alınmasını sağlayan araç, "Delile olan güven, devlete olan güvendir" prensibinden hareketle faaliyet gösteren Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Vali Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalarını etkin şekilde sürdürmesi için emniyet teşkilatını desteklediklerini söyledi.

"Kıraç"ın emniyet çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"Meydana gelen olaylarda delillerin süratli bir şekilde değerlendirilmesi ve olay çevresinde etrafta olan delillerin tespiti için de çok güzel bir imkan. Üretilen araçların 13'üncüsü Kayseri'mize geldi. Bunun yanında diğer araçlarla Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü çok daha güçlü ve verimli çalışacak ortama kavuştu. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz ve Emniyet Genel Müdürümüze teşekkürlerimizi iletiyoruz. Olayların aydınlatılmasında vatandaşlarımızın bize verdiği destek için de kendilerine teşekkür ediyoruz."

Törenin ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, senaryo gereği bir cinayet olayında delil araştırması yaptı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'nin "Gepetto ustası", kuklalarıyla çocukları mutlu ediyorKayseri'nin "Gepetto ustası", kuklalarıyla çocukları mutlu ediyor
Kırklareli alternatif tatil imkanlarıyla ziyaretçilerini bekliyorKırklareli alternatif tatil imkanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor
Belediye işçisinin bulduğu para dolu çantanın sahibi kırmızı bültenle aranan şüpheli çıktıBelediye işçisinin bulduğu para dolu çantanın sahibi kırmızı bültenle aranan şüpheli çıktı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kıraç

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Nisan Cumartesi

İmsak
04:26
Sabah
05:54
Öğle
12:43
İkindi
16:25
Akşam
19:22
Yatsı
20:44
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yemeden önce iki kere düşüneceksiniz! Bilmediğiniz gerçekler

Yemeden önce iki kere düşüneceksiniz! Bilmediğiniz gerçekler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.