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Mobil kuaför yayladaki vatandaşların hizmetinde

ANTALYA HABERLERİ  | 22.11.2020 12:06 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Kuaför Tırı, Torosların eteğindeki merkeze uzak mahalle ve yaylalarda hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Kuaför Tırı, Torosların eteğindeki merkeze uzak mahalle ve yaylalarda hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Mobil Tır ile İbradı’da 165 vatandaşa, Korkuteli’de de 160 vatandaşa saç kesimi, traş ve kişisel bakım yapıldı.

Saç kesim ve bakımları yapıldı
3 gün boyunca İbradı’yı karış karış gezen ekiplerin bu hizmetinden toplam kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk 165 kişi faydalandı. Mobil kuaför ekipleri İbradı’da merkez dahil Ürünlü, Başlar ve Ormana’da vatandaşa hizmet verdi. İbradılı vatandaşların saç kesimi ve bakımları yapıldı. Yaşlı bireyler ve çocukların saçları tıraş edildi. Kız çocukları ise saçlarını istedikleri şekilde ördürdü. Kuaförler tarafından saçları kesilip, örülen kadınlar kendilerini özel hissettiren ve ayaklarına gelen hizmetten memnun olduklarını ifade etti.
Hijyen kuralları ile yollara çıkan Mobil Kuaför Korkuteli’de Kayabaş , Küçüklü, Mamatlar , Kozağacı ve Kızılaliler Mahallelerinde vatandaşlara hizmet verdi. Küçüklü’de 33 Kayabaş’da 47 Mamatlar’da 15 Kozağacı’nda 48 Kızılaliler’de 17 olmak üzere toplamda 160 vatandaşa saç kesimi ve bakımı yapıldı .

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