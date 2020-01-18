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  4. Mobil Okul Öğrencileri karne heyecanı yaşadı

Mobil Okul Öğrencileri karne heyecanı yaşadı

ANKARA HABERLERİ  | 18.01.2020 11:32 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesinin alternatif eğitim projelerinden biri olan Mobil Anaokulunda, 150 öğrenci karne heyecanı yaşandı.Mamak Belediyesinin dezavantajlı bölgelerde uyguladığı Mobil Anaokulunda, okul öncesi eğitime katılamayan 3-6 yaş grubu için özel olarak tasarladığı otobüste miniklere hem eğlence hem de eğitim ulaştırıldı.

Mamak Belediyesinin alternatif eğitim projelerinden biri olan Mobil Anaokulunda, 150 öğrenci karne heyecanı yaşandı.
Mamak Belediyesinin dezavantajlı bölgelerde uyguladığı Mobil Anaokulunda, okul öncesi eğitime katılamayan 3-6 yaş grubu için özel olarak tasarladığı otobüste miniklere hem eğlence hem de eğitim ulaştırıldı. Öğrenmenin yanı sıra oyuncaklarla dolu otobüste hoşça vakit geçiren miniklere, yarıyıl karnelerini Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir verdi.

İkinci mobil anaokulunun müjdesini verdi
Hem toplumsal hem de kişisel gelişiminin temelini eğitimin oluşturduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Okul öncesi eğitim son derece önemli. Çeşitli sebeplerden dolayı okula gidemeyen minik öğrencilerimizin mobil anaokulu uygulaması ile eğitimi ayaklarına götürüyoruz. Bugünde onların karne heyecanına ortak olduk. Çocuklarımıza hayat boyu başarılar ve iyi tatiller diliyorum” dedi.
İkinci mobil anaokulunun da müjdesini veren Köse, "Yakın zamanda ikinci otobüsümüzde yollara çıkacak. Böylelikle okul öncesi eğitim alan çocuk sayımızda artacak” dedi.

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