Mobilya sektörü gözünü ABD pazarına dikti

BÜŞRA NUR YILMAZ - Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, sektör ihracatçılarının ABD pazarında avantajlı bir konuma yükseldiğini söyledi.

Bursa'da ziyaretlerde bulunan Balcı, AA muhabirine, derneğin 11'inci olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçildiğini belirterek, sektöre daha iyi hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Öncelikli hedeflerinin iyi bir seyir yakalayan mobilya ihracatını artırmak olduğunu vurgulayan Balcı, düzenleyecekleri fuarlara yurt dışından, özellikle Afrika'dan, Asya'dan alıcılar getireceklerini ifade etti.

Dış satım hedeflerine değinen Balcı, "İhracatımızı geçen yıla göre, dolar bazında yüzde 25 artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl sonunda mobilya ihracatının 4 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyoruz. Bu rakamı 2023'te en az 6 milyar dolara çıkarmamız lazım." dedi.

Balcı, Türk mobilyacılığının tasarımlarının tüm dünyada beğenildiğine dikkati çekti.

Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Amerika ülkelerinin Türk mobilya sektörünü takip ettiğini dile getiren Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Satışlarımız, çok yüksek. Sektörün önü çok açık. Sektör daha ileri gidecek ve satışlarımız dünyaya yayılacak. Şu anda gözümüzü Amerika'ya dikmiş durumdayız. Amerika'nın Ticaret Bakanı, bundan 7-8 ay önce geldi ve Türkiye'deki mobilya kapasite raporlarını topladı. Amerika şu anda üretim konusunda fizibilite yapıyor. Amerika'ya kapılarımız açıldığında şu anki kapasitemizin üzerine bir o kadar daha koysak yetmez. Çünkü Amerika, Çin'den alımlarını durdurdu. Konteyner krizinden dolayı maliyetler yüksek oluyor. O yüzden biz, Çin'e göre şanslıyız."

Mustafa Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde mobilya talebinin arttığını ifade etti.

Hijyen bakımından koltuk ve kanepelerin 5 yılda bir değişmesi gerektiğine değinen Balcı, "O yüzden şu anda herkes eşyalarını değiştirmek, yenilemek istiyor ve 'Hayat eve sığar' diyerek yaşamını evde sürdürmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Ham madde ihracatının sınırlandırılması

Düğün sezonunun başlamasıyla iç pazarda satışların katlandığını anlatan Balcı, şöyle konuştu:

"Yalnız ham maddeden dolayı biraz sıkıntılarımız var. Cam, sunta, MDF ve MDF-LAM konusunda büyük bir sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı inşallah gidereceğiz. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Şişecam Genel Müdürü ile görüştük. Gerekli tedbirler alındı. Bakan Muş ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonuç verdi ve nihayet yurt dışına yapılan ham madde ihracatına sınırlama kararı getirildi. Bu, bizim için çok büyük bir destekti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah Şişecam da renkli cam döktürürse cam konusundaki büyük sıkıntımız çözülecek."

Balcı, mobilya üreticileri olarak, ahşaptan yonga ve lif levha ile kereste ürünleri ihracatının kayda bağlı mallar listesine dahil edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ham maddeyi katma değeri yüksek bir mobilya ürünü olarak ihraç etmenin, ülkenin kilogram başına ihracat payını artıracağına işaret eden Balcı, bunun sonucunda tedarikçisiyle, üreticisiyle ve satıcısıyla mobilya sanayinin kazanacağını belirtti.

- İstanbul'da ocak ayında yapılacak fuar için yerler şimdiden doldu

Balcı, 2022 yılının ocak ayında İstanbul'da 120 bin metrekare alanda mobilya fuarı düzenleneceğini aktardı.

Fuarda bir metrekarelik bile yer kalmadığını, tümünü sattıklarını bildiren Balcı, "İtalya'dan sonra Avrupa'nın ikinci büyük, kuvvetli, kapasiteli, kapsamlı fuarı olacak." ifadesini kullandı.

Mobilyacılığın emek yoğun bir sektör olduğunu kaydeden Balcı, bu nedenle sürekli iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu, işçi aradıklarını sözlerine ekledi.

