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Mobilya sektörü İzmir'de düzenlenen fuarda buluştu

AA AA
06.03.2024 13:34
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Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı - MODEKO, 62 ülkeden 300'ün üzerinde firmanın katılımıyla 35'inci kez kapılarını açtı.

Nobel Expo Fuarcılık ve Efor Fuarcılık tarafından Fuar İzmir'de organize edilen fuarda 50 bin metrekarelik sergi alanında bahçe, ev ve ofis mobilyaları, mobilya aksesuarları, modüler mobilyalar ve yenilikçi ürünler, ziyaretçilerin dikkatine sunuldu.

Fuarla ilgili yazılı açıklama yapan Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, ihracata katkısını her geçen yıl artıran fuara bu yıl 62 ülkeden 300'ün üzerinde firmanın katıldığını kaydetti.

Beş gün sürecek fuarda çok sayıda ülkeden alım heyeti ve ziyaretçiyi ağırlayacaklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Dünya mobilya sektöründe ticaret hacmi 500 milyar dolara ulaşıyor ve bu pastadan Çin en büyük payı alıyor. Yaptıkları ihracatla pazarın yüzde 50'sini karşılıyor. Ülkemizde ise bu rakam 4,8 milyar dolar. İthalatımız da 500 milyon dolar civarında. Amacımız dünya liginde ilk 5 ülke arasına girmek."

Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen de fuarın yeni ihracat bağlantılarıyla sonuçlanmasını umut ettiklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
mobilya

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