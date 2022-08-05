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Modacı Gülşah Saraçoğlu ceketinin tek düğmesini kapatarak sütyeniyle poz verdi!

05.08.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyeleri arasında yer alan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Son olarak ceketinin tek düğmesini kapatarak içine sadece sütyen giyen güzel modacı, cesur paylaşımıyla olay yarattı.

Modacı Gülşah Saraçoğlu ceketinin tek düğmesini kapatarak sütyeniyle poz verdi!

Instagram hesabından sık sık özel hayatına yönelik pozlarını paylaşan güzel modacı Gülşah Saraçoğlu, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak ceketinin içine sadece sütyen giyerek poz veren güzel modacı, muhteşem güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

CESUR POZUYLA OLAY YARATTI

1.7 milyon takipçili Instagram hesabından düzenli olarak paylaşımda bulunan güzel modacı Gülşah Saraçoğlu, pozlarıyla yakıp yıkıyor.

gülşah

Doya Doya Moda 2022'nin yeni sezonunda da jüri üyeliğini yapmaya devam eden Saraçoğlu, son olarak ceketinin içine sadece sütyen giyerek poz verdi.

gülşah saraçoğlu

Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken güzel modacı takipçilerini mest etti.

gülşah

İşte güzel modacının bazı Instagram pozları;

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