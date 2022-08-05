Modacı Gülşah Saraçoğlu ceketinin tek düğmesini kapatarak sütyeniyle poz verdi!

Instagram hesabından sık sık özel hayatına yönelik pozlarını paylaşan güzel modacı Gülşah Saraçoğlu, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak ceketinin içine sadece sütyen giyerek poz veren güzel modacı, muhteşem güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

CESUR POZUYLA OLAY YARATTI

1.7 milyon takipçili Instagram hesabından düzenli olarak paylaşımda bulunan güzel modacı Gülşah Saraçoğlu, pozlarıyla yakıp yıkıyor.

Doya Doya Moda 2022'nin yeni sezonunda da jüri üyeliğini yapmaya devam eden Saraçoğlu, son olarak ceketinin içine sadece sütyen giyerek poz verdi.

Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken güzel modacı takipçilerini mest etti.

İşte güzel modacının bazı Instagram pozları;

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