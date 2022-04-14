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Modalife'tan 22 farklı midi düğün paketi

14.04.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiyatların 18 bin 990 TL'den başladığı paketlerde 3+2+1 koltuk takımı, masa, 4 adet sandalye, konsol, konsol aynası, 6 kapaklı gardırop, şifonyer, şifonyer aynası ve 2 adet komodin bulunuyor

İSTANBUL (AA) - Modalife, yeni evlenecek çiftler için sadece ihtiyaç duyulan ürünlerin alınabileceği 22 farklı midi düğün paketi hazırladı.

Modalife açıklamasına göre, uygun fiyat avantajlarıyla sunulan paketlerde 3+2+1 koltuk takımı, masa, 4 adet sandalye, konsol, konsol aynası, 6 kapaklı gardırop, şifonyer, şifonyer aynası ve 2 adet komodin bulunuyor.

Hem mağazadan hem de internetten alınabilecek midi düğün paketleri, 18 bin 990 TL'den başlıyor, kredi kartına 9 taksit veya ING Bank iş birliğiyle peşin fiyatına 36 aya kadar vade uygulanabiliyor.

Açıklamada Midi Düğün Paketleri kampanyasına ilişkin değerlendirmeleri yer alan Modalife Kurumsal Satış Direktörü Haluk Özel, her ihtiyacı karşılayan ekonomik paketlerin tüketiciye avantaj sunan muhteşem bir alternatif olduğunu bildirdi.

Özel, yeni evlerinin ihtiyaçlarını temin ederken çok da ihtiyaç duyulmayan ya da "sonra da alırız, şimdi gerek yok" denilen ürünlerin paketlerde bulunmadığını aktardı.

- İsteyene midi, isteyene standart düğün paketi

Haluk Özel, Modalife'ın Standart Düğün Paketi'nin ise pek çok markadan daha zengin bir içerik sunduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Konsol, konsol aynası, TV ünitesi, masa ve sandalye (altılı), 2 adet üçlü koltuk ve berjer, altı kapaklı gardırop, yatak başlığı, şifonyer, şifonyer aynası, 2 adet komodin ile birlikte yatak bazası da hediye. Diğer markaların düğün paketlerinde opsiyon olarak yer alan ürünler, Modalife'ta standart. Tam 19 parçalık, rekor bir sayıdan söz ediyoruz."

Özel, Modalife'ın 3+3+1 koltuk takımları, köşe mobilyaları, yatak setleri, genç odaları ve farklı ürünlerinde "Bahar Fırsatı" kampanyasının devam ettiğini belirterek, "Mobilyada Erken Rezervasyon" kampanyasının da büyük ilgi gördüğünü anlattı.

Siparişleri bir günde teslim edebildiklerini aktaran Özel, hemen alınan indirimli ürünleri ve düğün paketini müşterinin talebi üzerine kendi depolarında bekletebildiklerini aktardı

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