Model o günleri anlattı: Kaçırıldım, ilaçla uyutulup günlerce tecavüze uğradım

Farrel 16 yıl önce Londra'da evine dönerken yanına yanaşan bir aracın sesiyle irkildi. Arabanın içinde takım elbiseli bir adam genç kadına kartvizitini uzatarak noel için bir broşür hazırladıklarını ve eğer bu broşür için modellik yapmak isterse onu aramasını söyledi.

SÜTÜN İÇİNE İLAÇ KOYMUŞLAR

Farrel da ertesi gün Harley Sokağı'nda bulunan bir binada deneme çekimi için adamla anlaştı. Çekim için 7 bin euro alacak olan kadın ertesi gün mekana yeniden geldi.

Burada kendisine ikram edilen bir bardak sütü içtikten sonra bilicini yitiren kadın uyandığında bambaşka bir yerdeydi.

8 ADAM TECAVÜZ ETTİ

Üç gün boyunca en az sekiz adamın devam eden tecavüzlerine uğrayan kadın üç günün ardından mekandan kaçmayı başardı.

Şu an 38 yaşında bir çocuk annesi olan kadın bunun herkesin başına gelebileceğini genç kadınların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Olayın ardından yaşadıklarını polise anlatan kadın, polislerin kendisini ciddiye almadığını söyledi.

Travmatize olan Farrel çok sevmesine rağmen Londra'da yaşayamayacağını anladı. Farrel yıllardır ABD'de yaşıyor. Model, başından geçenleri yıllar sonra yazıp başrolünü oynadığı 'Selling Isobel'

filminde anlattı.



