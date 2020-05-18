YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Model Rezan Sinjari: "Türkiye vizesinin başlaması bizleri çok sevindirdi"

Model Rezan Sinjari: "Türkiye vizesinin başlaması bizleri çok sevindirdi"

ŞIRNAK HABERLERİ  | 18.05.2020 11:11 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği, Irak’ta vize başvurularının 17 Mayıs 2020 tarihi itibariyle yeniden alınmaya başlanacağını duyurdu.

Model Rezan Sinjari: "Türkiye vizesinin başlaması bizleri çok sevindirdi"

Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği, Irak’ta vize başvurularının 17 Mayıs 2020 tarihi itibariyle yeniden alınmaya başlanacağını duyurdu. Aylardır durdurulan vize uygulamasının başlamasına en çok Iraklı vatandaşlar sevindi.
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği ,Irak’ta etiket vize başvurularının başladığını duyurmasının hemen ardından vize başvurularının alınmasının akabinde açıklama yapan Iraklı ünlü model Rezan Sinjari, dünyayı kasıp kavuran ve yüz binlerce ölüme neden olan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye ile Irak arasındaki vizelerin haklı sebeplerden dolayı durdurulduğunu hatırlattı. Sinjari, "Türkiye Bağdat Büyükelçiliği tarafından vizelerin tekrar başlamış olması bizleri çok sevindirdi" dedi.
Irak’ta korona virüs salgınının yayılmasının ardından Irak ile Türkiye arasında düzenlenen tüm uçuşlar 29 Şubatta askıya alınmış ve sınır kapıları yolcu geçişlerine kapatılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Şırnak Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:13
Sabah
04:51
Öğle
12:12
İkindi
16:02
Akşam
19:22
Yatsı
20:53

Şırnak Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Uludere Eczanesi
Uludere
Doğan Eczanesi
Silopi
Nas Eczanesi
Idil
Serdar Eczanesi
Cizre
Onur Eczanesi
Beytussebap
Dicle Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Cizre Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Cizre Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Beytüşşebap’ta dev göl keşfedildi

Beytüşşebap’ta dev göl keşfedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.