Model TigerLily Taylor gecede fazla iddialıydı! Frikik kaçınılmaz oldu

Queen'in davulcusu Roger Taylor'ın model kızı TigerLily Taylor Bluebella katıldığı partiden ayrılırken görüntülendi.
28 yaşındaki model, tamamen şeffaf bir elbiseyle sütyensiz şekilde gecede boy gösterdi.
Şeffaf kıyafetiyle frikik vermekten kurtulamayan genç model yine de rahatsız değildi. Model, giyimindeki talihsizliğe rağmen partiden çıkarken oldukça neşeli görünüyordu.
TigerLily Taylor son dönemde podyumlarda öne çıkıyor. İddialı seçimlerle dikkat çeken güzel model sosyal medya hesabında da olduk cesur paylaşımlara imza atıyor.