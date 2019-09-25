Modellerin pozlarını taklit eden kadın sosyal medyayı salladı!

Renata ikinci hamileliğinden sonra çok kilo aldı ve onu rahatsız etmeye başladı. Bu yüzden diyete başladı. Sonunda Renata, ilerlemesini resimlerle izlemeye karar verdi. Ancak, süreci biraz daha eğlenceli hale getirmek istedi, bu yüzden ünlüler gibi poz vermeye ve görüntüleri sosyal medyada yayınlamaya başladı.

Sosyal medyada yaptığı komik paylaşımlarla kısa sürede popüler olan Renata'nın takipçi sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. İşte Renata'nın modellerden ilham alarak yaptığı ilginç paylaşımlar...



