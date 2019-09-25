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Modellerin pozlarını taklit eden kadın sosyal medyayı salladı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 25.09.2019 10:50 | Son Güncelleme

Hepimiz dergilerde ekranlarda gördüğümüz modellerin güzelliklerine imrenip onlara benzemek için elimizden geleni yaparız. Birazdan göreceğiniz Brezilyalı kadın da kilo vermek için modelleri rol model alarak sosyal medyada ilginç paylaşımlara imza atmış. İşte o paylaşımlar...

Renata ikinci hamileliğinden sonra çok kilo aldı ve onu rahatsız etmeye başladı. Bu yüzden diyete başladı. Sonunda Renata, ilerlemesini resimlerle izlemeye karar verdi. Ancak, süreci biraz daha eğlenceli hale getirmek istedi, bu yüzden ünlüler gibi poz vermeye ve görüntüleri sosyal medyada yayınlamaya başladı.

Sosyal medyada yaptığı komik paylaşımlarla kısa sürede popüler olan Renata'nın takipçi sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. İşte Renata'nın modellerden ilham alarak yaptığı ilginç paylaşımlar...

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