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Modern hayvan pazarı bu yıl içerisinde faaliyete geçeçek

SİVAS HABERLERİ  | 09.06.2020 09:38 | Son Güncelleme

Yapımı devam eden ve modern bir yapıya sahip olacak “Canlı Hayvan Pazarı ve Kaba Yem Ot Borsası” çalışmaları devam ediyor.Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Kayseri yolu üzerinde Sivas merkeze bağlı Budaklı Köyü Demirçelik Fabrikası kavşağı civarında yapımı devam eden “Canlı Hayvan Pazarı ve Kaba Yem Ot Borsası” inşaatında incelemelerde bulundu.İncelemeye Sivas Ziraat Odası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleriyle de katılım gösterdi.

Yapımı devam eden ve modern bir yapıya sahip olacak “Canlı Hayvan Pazarı ve Kaba Yem Ot Borsası” çalışmaları devam ediyor.
Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Kayseri yolu üzerinde Sivas merkeze bağlı Budaklı Köyü Demirçelik Fabrikası kavşağı civarında yapımı devam eden “Canlı Hayvan Pazarı ve Kaba Yem Ot Borsası” inşaatında incelemelerde bulundu.
İncelemeye Sivas Ziraat Odası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleriyle de katılım gösterdi. Çalışmaları yerinde inceleyen ve bilgi alan Başkan Çetindağ,Tarım ve hayvancılık şehri Sivas için yapılan en önemli yatırımlardan birinin Canlı Hayvan Pazarı ve Kaba Yem Ot Borsası olduğunu söyledi. Çetindağ, Sivas’a yapılan modern hayvan pazarının bölgeye ciddi hareket getireceğini belirterek, "Ot borsası ve hayvan pazarının ihalesi belli oldu. İnşallah Sivas’ımıza yakışır, çiftçilerimize yakışır bir hayvan pazarı olacak. Kurban bayramı olmasa bile bu yıl içerisinde faaliyete geçecek. Ben buradan başta Sivas Valimize ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ziraat Odası olarak bizler de çok emek verdik. Bu meclis üyelerimizle yaptığımız ilk inşaat olabilir. İnşaatımız da başladı ve çok hızlı bir şekilde yapımına devam ediliyor. Vatanımıza, milletimize, çiftçimize, hayırlı olmasını diliyorum. 2020 yılında faaliyete geçecek olan modern hayvan pazarımıza kavuşuyoruz. Çiftçimize bol, bereketli yıl diliyorum. Pandemiden dolayı da çiftçinin ne kadar kıymetli olduğunu anlamış olduk. Gıdamızı kendimizin yetiştireceğine, dışarı ülkelere muhtaç olmayacağımız şekilde çiftçimiz gece gündüz çalışıyor. Burada emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük emekler harcandı. Sivas’a ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Meclis Başkanı Cemil Gözen ise yaptığı açıklamada " Sivas’ımızda yapımına başlanmış olan havyan pazarının inşaat sahasına geldik. Ot borsası ve hayvan pazarı Sivas’a kazandırılmış değerlerdir. Ülkemizde tarımların kendi kendini ilertebilmesi için bu tür faaliyetlerin yapılması lazım. Emeği geçenlere teşekkür ederim" şeklinde konuştu.Budaklı Köyü muhtarı Muhammet Ziynet ise emeği geçenlere teşekkür etti.

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