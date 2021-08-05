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Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı

05.08.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun (TMPF) faaliyet programında yer alan Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, Kocaeli'de yapıldı.

Kandıra ilçesindeki Kerpe Halk Plajı'nda gerçekleştirilen modern pentatlonun alt yarış branşlarından biathle (koşu-yüzme-koşu) ve triathle (atış-yüzme-koşu) yarışlarına, çeşitli illerden 11, 13, 15 ve 17 yaş altı 149'u kız 308 sporcu katıldı.

Triathle yarışlarında dereceye giren ilk iki sporcu, biathle yarışlarının ise şampiyonları, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) 25-30 Ağustos tarihlerinde Almanya'da düzenleyeceği Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'nda ve 22-26 Eylül tarihlerinde İspanya'da yapılacak Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası'nda milli takım adına yarışmaya hak kazandı.

Triathle yarışlarında elde edilen sonuçlar şöyle:

11 yaş altı erkekler kategorisi:

1- Mustafa Sertkaya

2- Mehmet Emir Canbazoğlu

3- Mehmet Doruk Özkan

13 yaş altı erkekler kategorisi:

1- Abdullah Yıldırım

2- Semih Eren Kurtaran

3- Toprak Akgün

15 yaş altı erkekler kategorisi:

1- Kutay Ababay

2- Türker Bahar

3- Melih Uygun

17 yaş altı erkekler kategorisi:

1- Erkan Altunay

2- Mehmet Ali Koçak

3- Münir Mert Can

11 yaş altı kızlar kategorisi:

1- Nadide Nehir Çakan

2- Aylin Yılmaz

3- İpek Özkan

13 yaş altı kızlar kategorisi:

1- Asu Zeynep Namazcı

2- Elif Naz Aktaş

3- İmran Oral

15 yaş altı kızlar kategorisi:

1- Rana Öztürk

2- Sudenaz Pekgöz

3- Yağmur Akgün

17 yaş altı kızlar kategorisi:

1- Belemir Almira Dede

2- Başak Yaprak Boğan

3- Ayşegül Ömür

Şampiyonanın son gününde yapılan biathle yarışlarında ise elde edilen sonuçlar şunlar:

11 yaş altı erkekler kategorisi:

1- Egemen Özden

2- Aras Bulut Gür

3- Serhan Efe Uçarı

13 yaş altı erkekler kategorisi:

1- Abdulsamet Altay

2- Ayberk Gündüz

3- Eymen Baş

15 yaş altı erkekler kategorisi:

1- Ahmet Ege Önder

2- Mehmet Aydın

3- Doruk Topaloğlu

11 yaş altı kızlar kategorisi:

1- Yaprak Nisa Şentürk

2- Meyra Kocaman

3- Doğa Ekin Kızılgün

13 yaş altı kızlar kategorisi:

1- Nisa Cebeci

2- Dilara Serbest

3- Su İnal

15 yaş altı kızlar kategorisi:

1- Aydan Demiröz

2- Rüya Coşkun

3- Elif Duru Seferler

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