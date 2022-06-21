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Modern Pentatlon Dünya Kupası Finalleri yarın Ankara'da başlayacak

21.06.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beş gün sürecek organizasyonda 36 kadın, 36 da erkek sporcu mücadele edecek - Türkiye, kupada 3 kadın ve 1 erkek sporcuyla madalya mücadelesi verecek

Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştireceği 2022 UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası Finalleri, yarın Ankara'da başlayacak ve 5 gün sürecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle organize edilecek yarışlarda, UIPM'in 2022 yılında Mısır, Macaristan, Bulgaristan ve Türkiye'de düzenlediği Dünya Kupası etaplarında kota hakkı kazanan 24 ülkeden 36 kadın ile 36 erkek pentatlet mücadele verecek.

İlk kez yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atıştan oluşan beşli branşta yapılacak Dünya Kupası Finalleri'nde Türkiye'yi, kadınlarda İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Sesim Alpuğan, erkeklerde ise Buğra Ünal temsil edecek.

Yarışmalar Ankara Atlı Spor Kulübü ile Orman Genel Müdürlüğü Sait Zarifoğlu Spor Tesisi'nde yapılacak.

Organizasyon 26 Haziran Pazar günü sona erecek.

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