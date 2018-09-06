Modeste'den Galatasaray'ı heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in ocak ayında yeniden transfer gündemimize gelebilir dediği Modeste, Instagram hesabından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Transferin son gününe kadar sarı-kırmızılı ekibin takıma katmak için uğraş verdiği Fransız futbolcu, Instagram hesabından aslan paylaşımı yaptı ve "Aslan yükleniyor" ifadelerini yer verdi.

İşte o paylaşım:





