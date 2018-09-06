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Modeste'den Galatasaray'ı heyecanlandıran paylaşım

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.09.2018 07:45 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde listenin en başına koyduğu Modeste, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Modeste'den Galatasaray'ı heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in ocak ayında yeniden transfer gündemimize gelebilir dediği Modeste, Instagram hesabından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Transferin son gününe kadar sarı-kırmızılı ekibin takıma katmak için uğraş verdiği Fransız futbolcu, Instagram hesabından aslan paylaşımı yaptı ve "Aslan yükleniyor" ifadelerini yer verdi.

İşte o paylaşım:

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Modeste Spor Toto Süper Lig mustafa cengiz

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