YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Modifiye araç tutkunları Bolu'da buluştu

Modifiye araç tutkunları Bolu'da buluştu

21.08.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modifiye araç tutkunları Bolu'da buluştu

Modifiye araç meraklıları, Bolu'da bir araya geldi.

Bolu Fest tarafından Karaçayır Mahallesi'ndeki halk pazarı alanında 9 ilden 500 modifiye aracın katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Gövde kaplamaları, ses sistemleri ve motor güçlendirmeleriyle renkli görüntüler sunan modifiye araçlar, ilgi gördü.

Etkinliğe katılanlar, canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu'daki "antik stadion" kazısında Osmanlı döneminden hamam kalıntısı bulunduBolu'daki "antik stadion" kazısında Osmanlı döneminden hamam kalıntısı bulundu
Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybettiMardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti
TDP Genel Başkanı Sarıgül, İzmir'de genel af çağrısını yinelediTDP Genel Başkanı Sarıgül, İzmir'de genel af çağrısını yineledi
Anahtar Kelimeler:
Bolu Bursa Çanakkale İstanbul Sakarya Zonguldak modifiye

Bolu Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:29
Sabah
06:02
Öğle
13:02
İkindi
16:48
Akşam
19:51
Yatsı
21:19
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.