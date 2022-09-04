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Modifiye araç tutkunları Edirne'de buluştu

04.09.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modifiye araç tutkunları Edirne'de buluştu

EDİRNE (AA) - Modifiye araç meraklıları, Edirne'de bir araya geldi.

Edirne Tuning Motor Sporları Derneği tarafından Tunca Nehri kenarında düzenlenen etkinliğe çeşitli illerden 500 modifiye araç katıldı.

Sahipleri tarafından sergilenen araçlar ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen modifiye basıklık ve desibel yarışmalarında dereceye giren araç sahipleri ödüllendirildi.

Edirne Tuning Motor Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Tanju Çırak, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir günde keyifli bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirtti.

Bugün 500 araçlık bir etkinlik düzenlediklerini anlatan Çırak, "Buradaki amacımız Türkiye'nin bir çok yerinden gelen en büyük ses firmaları, ekipler bizlerle birlikte. Bunu bir gelenek haline getirmeyi düşünüyoruz. Bizler dostlarımızla güzel vakit geçirmek istiyoruz." dedi.

Emre Tolga Şahin ise grup olarak yaklaşık 60 araçla etkinliğe katıldıklarını anlattı.

Amaçlarının etkinlik sayesinde dostluk ve arkadaşlığı arttırmak olduğunu ifade eden Şahin, yarışmalara katılacak araç sahiplerine başarılar diledi.

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Otomobil modifiye yarışma

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