Mohamed Elyounoussi'den 'Come to Beşiktaş' yorumuna flaş yanıt!

Beşiktaş'ın kanat transferi listesinde yer alan Mohamed Elyounoussi, Instagram'dan ''Come to Beşiktaş'' yorumuna cevapta bulundu.

Instagram hesabından 25. yaş günü kutlamasını paylaşan Fas asıllı Norveçli futbolcuya Beşiktaş taraftarları ''Come to Beşiktaş'' yorumları gönderdiler.

Mohamed Elyounoussi ise bir taraftarın Beşiktaş çağrısına 'Tamam' anlamına gelen el işareti emojosi ile karşılık verdi. Genç futbolcu, aynı zamanda Beşiktaş'ın renkleri olan siyah ve beyaz emojileri kullanmayı da ihmal etmedi.

İNGİLTERE'DE BEKLENENİ VEREMEMİŞTİ

Sol kanat pozisyonunda görev alan Mohamed Elyounoussi, geçen sezon başında 18 milyon euro karşılığında Basel'den Southampton'a transfer olmuş ancak İngiltere'de gol veya asist katkısı gösterememişti. Futbolcunun, 2023 yılına kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.





