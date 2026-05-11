Mohamed Salah, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti! 3 yıl için 60 milyon Euro

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun kadro mühendisliği için çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe, transfer piyasasını temelinden sarsacak tarihi bir operasyona imza atıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Avrupa'nın en büyük yıldızlarından birini kadrosuna katmak için başlattığı dev harekatta sıcak saatler yaşanıyor.

MISIR BASINI DUYURDU: HEDEF MOHAMED SALAH!

Mısır'ın önde gelen spor kaynaklarından El Fagr'ın servis ettiği ve dünya basınında bomba etkisi yaratan habere göre; Fenerbahçe, Liverpool'un efsanevi Mısırlı süperstarı Mohamed Salah için resmen devreye girdi.

20 MİLYON EURO'DAN 3 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-lacivertli kurmayların, 31 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusuna yıllık 20 milyon Euro'dan tam 3 yıllık astronomik bir sözleşme teklif ettiği ortaya çıktı. Toplamda 60 milyon Euro'yu bulan bu devasa paket, yönetimin yeni sezondaki şampiyonluk inadını ve vizyonunu gözler önüne serdi.

PRENSİPTE KABUL ETTİ, BEKLEMEYE GEÇTİ

Haberin asıl çarpıcı detayı ise Salah'ın Fenerbahçe'ye verdiği yanıt oldu. Mısırlı yıldızın, sarı-lacivertlilerin sunduğu bu tarihi teklifi prensipte kabul ettiği belirtildi.

Ancak dünyaca ünlü yıldızın, Avrupa'nın diğer devlerinden veya Suudi Arabistan'dan gelebilecek olası teklifleri görmek için bir süre daha piyasayı bekleyeceği ifade edildi. İddialara göre Salah, masaya gelen diğer tekliflerin Fenerbahçe'nin sunduğu bu cazip paketi geçememesi halinde, sarı-lacivertli kulübe resmi imzayı atacak.