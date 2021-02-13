Mohamed Salah için Real Madrid iddiası

Liverpool'un geçen sezon şampiyonluğa ulaşmasında büyük rol oynayan Mısırlı Mohamed Salah, yaz transfer dönemi için Real Madrid ile anlaştı.

İspanyol Don Balon gazetesinin haberine göre, yeni bir takım oluşturmak isteyen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için Liverpool'a 80 milyon Euro ödeyecek. Salah'ın Liverpool'da büyük başarılar elde etmesine rağmen yeni bir mücadele için Real Madrid'e gitmeye karar verdiği belirtildi.

Salah, geçen sezon İspanyol basınına yaptığı açıklamada La Liga devlerinden birine transfer olup olmayacağı sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Barcelona ve Real Madrid dünyanın en iyi kulüplerinden ikisi. Gelecekte ne olur bilemem. Şu an Liverpool'la, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonluğuna odaklandım. Buradan ayrılıp ayrılmamam tamamen kulübün elinde. Tüm kulüp rekorlarını kırmak istiyorum."

SALAH'IN PERFORMANSI

Salah, 2017'de Roma'dan Liverpool'a transfer oldu. Liverpool, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig zaferi kazanırken Salah, takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Mısırlı yıldız, bu sezon oynadığı 22 maçta 16 gol attı, 3 asist yaptı.

Salah'ın Liverpool kariyerindeki toplam performansıysa şöyle:

184 maç, 116 gol, 45 asist.

Liverpool, bu sezon 23 haftası geride kalan Premier Lig'de, lider Manchester City'nin 10 puan arkasında, 40 puanla 4. sırada bulunuyor.

(AJANSSPOR)