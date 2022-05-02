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  4. Mohamed Salah'ın penaltı kaçırmasına neden olan lazer skandalına sadece 1 maç ceza verildi!

Mohamed Salah'ın penaltı kaçırmasına neden olan lazer skandalına sadece 1 maç ceza verildi!

02.05.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turunda Senegal, Mısır'ı konuk etmiş ve karşılaşma penaltılara gitmişti. Penaltılarda atış yapacak olan Mısır Milli Takımı futbolcularının gözüne lazer tutulmuştu. Bu harekete bir maç seyircisiz oynama ve para cezası verildi.

Mohamed Salah'ın penaltı kaçırmasına neden olan lazer skandalına sadece 1 maç ceza verildi!
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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FIFA, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turu maçında yaşananlar nedeniyle Senegal'e bir maç seyircisiz oynama ve para cezası verilmesini kararlaştırdı.

FIFA, mart ayında oynanan ve penaltı atışlarıyla Senegal'in evinde Mısır'ı 3-1 yenerek Dünya Kupası bileti aldığı maçla ilgili kararını verdi.

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Mısır'ın yıldız futbolcusu Muhammed Salah'a penaltı atışı sırasında lazer ışığı tutulmasıyla dünya gündemine gelen karşılaşmada, Mısırlı futbolculara yönelik ırkçı pankartları ve tribün olaylarını inceleyen FIFA, Senegal Futbol Federasyonuna bir maç seyircisiz oynama ve 180 bin dolar para cezası verilmesine hükmetti.

Bilindiği üzere gözüne lazer ışığı tutulan Salah, penaltıyı üstten auta atmıştı.

FIFA ayrıca ocak ayından bu yana oynanan eleme maçlarıyla ilgili Nijerya, Kongo ve Lübnan'a birer maç saha kapama ve çeşitli para cezaları verilmesi yönünde karar aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Senegal
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