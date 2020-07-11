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Mohamed Salah, Trezeguet'in Fenerbahçe transferine engel oldu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.07.2020 07:39 | Son Güncelleme

Önümüzdeki yıl mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde de buna göre hareket ediyor. Ancak sarı-lacivertliler umulmadık bir engelle karşılaştı. Gelecek sezon takımın banko isimlerinden birisi olarak düşünülen Trezeguet transferine Mohamed Salah engel oldu. İşte yıldız futbolcunun o sözleri...

Mohamed Salah, Trezeguet'in Fenerbahçe transferine engel oldu!

Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon euro civarı bonservis karşılığında giden Mısırlı futbolcunun, Premier Lig'deki ilk sezonunun ardından yeniden Süper Lig'e dönmesi konuşulmaya başlamıştı.Özellikle sarı-lacivertli takmın bu transferde ısrarcı olduğu ve Emre Belöoğlu'nun başrolü oynadığı ifade edilmişti.Premier Lig'deki takımının küme düşmesi halinde alt ligde oynamak istemeyen oyuncunun, bu durumda böyle bir geri dönüşü göz önünde bulunduracağı belirtiliyordu.Ancak geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme, böyle bir geri dönüşün önüne önemli bir set çekti.

"FENERBAHÇE'YE SAKIN GİTME!"

Skorer'in haberine göre Trezeguet'nin, yakın arkadaşı olan Mohamed Salah ile kendisinin geleceğini masaya yatırdığı, Liverpool'un yıldız futbolcusunun vatandaşına bir yol haritası çizdiği ortaya çıktı.Liverpool-Aston Villa maçının öncesinde ve sonrasında Trezeguet'yi bir an olsun yanından ayırmayan Salah, hem arkadaşıyla hasret giderdi, hem de kendisine tavsiyelerde bulundu.Trezeguet'nin Türkiye'den İngiltere'ye gidişinde de o dönem etkili bir rol üstlenen Salah'ın, arkadaşına İngiltere'de kalması, futbol hayatına mutlaka Premier Lig'de devam etmesi yönünde nasihat ettiği öğrenildi. Fenerbahçe iddiaları için ise; "Fenerbahçe'ye sakın gitme, İngiltere'de kal. Burda kendini daha çabuk geliştirirsin" dediği ifade edildi. 25 yaşındaki futbolcunun Ada'ya transfer olmasından kendisiyle irtibatta olduğu ve her konuda yardımcı olmaya çalıştığı belirlenen Salah'ın, arkadaşına düşüncelerini ilettiği tespit edildi.

Mısır Milli Takımı kamplarında birlikte aynı odayı paylaştığı ve her zaman kendisine bir mentor gibi yol göstericilik yapan yakın arkadaşının konuyla ilgili görüşleri, Trezeguet'nin geleceğine yönelik kararına etki etti.

EMRE'DEN TELEFON

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun Mısırlı yıldızı arayıp sarı lacivertli ekibe transfer olması için görüştüğü öğrenilmişti.Aston Villa'nın düşmekten kurtulması durumunda, bordo-mavili ekipte yola devam edecek olan Mahmoud Trezeguet'nin, takımının alt ligin yolunu tutması durumundaysa, kendisiyle ilgilenen başka Ada ekiplerinin tekliflerini değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.Premier Lig'de birden fazla takımın, Mısırlı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenilirken, bu ekiplerde yola devam etmenin, takımı düşse de kendisinin ligde kalması adına belirlenen formül olacağı aktarıldı.

Trezeguet bu sezon Premier Lig'de 29 maçta forma giyerken, 3 gol attı, 2 de asist yaptı. Lig kupasında da 1 gol, 1 asisti bulunan oyuncunun kulübü Aston Villa ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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