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Mohamed Salah ve Emilia Clarke galaya damga vurdu

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 25.04.2019 14:39 | Son Güncelleme

Time dergisinin en etkili 100 kişiyi seçtiği galaya Mohamed Salah, Emilia Clarke ve Taylor Swift gibi isimler damga vurdu.

Game of Thrones yıldızı İngiliz aktris Emilia Clarke, törende dikkat çekenler arasındaydı. Öte yandan yıldız futbolcu Salah, resmi sosyal medya hesabından Emilia Clarke ile paylaştığı resmi için "Kendisi ejderhaların annesi" yorumunda bulundu.

Galada adeta şıklık yarışı vardı

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Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Mohamed Salah, kendisi gibi futbolcu olan ABD'li Alex Morgan ile birlikte poz verdi.

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Ünlü model Naomi Campbell da kırmızı halıda poz verdi.

Mohamed Salah ve Game Of Thrones'un Khalesi'si Emilia Clarke birlikte poz verdi.

Mohamed Salah ve Game Of Thrones'un Khalesi'si Emilia Clarke birlikte poz verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Mohammed Salah Emilia Clarke Taylor Swift
 

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