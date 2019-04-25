Mohamed Salah ve Emilia Clarke galaya damga vurdu

Game of Thrones yıldızı İngiliz aktris Emilia Clarke, törende dikkat çekenler arasındaydı. Öte yandan yıldız futbolcu Salah, resmi sosyal medya hesabından Emilia Clarke ile paylaştığı resmi için "Kendisi ejderhaların annesi" yorumunda bulundu.

Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Mohamed Salah, kendisi gibi futbolcu olan ABD'li Alex Morgan ile birlikte poz verdi.