Mol Fehervar Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına artık kısa bir zaman kala hazırlık çalışmalarına devam eden Galatasaray, Okan Buruk yönetimindeki ikinci maçına Mol Fehervar karşısında çıkacak. Oynadığı ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 kaybeden Galatasaray, Mol Fehervar karşısında galibiyet için sahada olacak. Peki, Mol Fehervar Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MOL FEHERVAR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mol Fehervar Galatasaray maçı 13 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak. Galatasaray'ın Mol Fehervar ile oynayacağı 2. hazırlık maçı karşılaşması Spor Smart kanalından canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY AVUSTURYA KAMPINA DEVAM EDİYOR

Yeni sezona tam performansla başlamak için hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ikinci maçına çıkacak olan Galatasaray, ligin ilk haftasında oynayacağı maç için kenetlenmiş durumda.

STURM GRAZ'A KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi oynanan ilk hazırlık maçında Sturm Graz'la karşı karşıya geldi. Müthiş mücadelede Galatasaray, Okan Buruk yönetimindeki ilk maçını 2-1 kaybetti. Galatasaray yarın Macar Ligi temsilcisi Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecek.



