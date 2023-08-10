Molde karşısında attığı 2 golle takımına galibiyeti getirmişti! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off'taki muhtemel rakibi Klaksvik'in golcüsünün asıl mesleği herkesi şaşırttı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde çekilen kurayla play-off'ta karşılaşacağı muhtemel rakibi belli olmuştu.

Sarı-Kırmızılılar play-off'a yükselmesi durumunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibi ile karşılaşacakken, bu eşleşmenin ilk maçında sürpriz bir sonuç alındı. Ev sahibi Klaksvik beklentilerin aksine 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı.

TAKIMINI SIRTLADI

Norveç temsilcisi karşısında 48. dakikada Magnus Eikrem’in golüyle geriye düşen Klaksvik, Arni Frederiksberg’in 64. ve 86. attığı gollerle galibiyete ulaştı. Bu maçın rövanşı 15 Ağustos Salı günü Molde’de oynanacak.

MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Klaksvik'in Molde karşısında attığı 2 golü de kaydeden 31 yaşındaki Arni Frederiksberg, Kjølbro Heilsølu isimli dondurulmuş gıda satan şirketin CEO'su. Golcü oyuncu hayatını, "Gündüzleri 8-16 arasında işte çalışıyorum, 17-20 arasında da antrenman yapıyorum." diye özetliyor.

35 GOL, 60 ASİST

Arni Frederiksberg'ün kulüp kariyerinde 89 resmi maçta 35 gol ve 60 asisti bulunuyor. Klaksvik, Molde'yi elemesi durumunda play-off turunda Galatasaray'ın rakibi olabilir.



