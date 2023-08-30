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Molde Teknik Direktörü Erling Moe'den Mauro Icardi övgüsü!

30.08.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'a elenen Norveç temsilcisi Molde'nin teknik direktörü Erling Moe, iki maçta da iyi oynamalarına rağmen elendiklerini söyledi.

Molde Teknik Direktörü Erling Moe, Rams Park'ta 2-1'lik mağlubiyetleriyle sonuçlanan rövanş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ICARDI'YE ANCAK HAYRANLIK DUYABİLİRSİNİZ"

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Galatasaray'ın kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğuna değinen Moe, "Oyuncuların bireysel kalitesini dikkate almamız gerekiyor. Icardi gibi bir futbolcuya ancak hayranlık duyabilirsiniz. Oynadığımız futboldan memnunum. Bu maçın da hakimi bizdik. Ancak 2-1 kaybettikten sonra yapmanız gereken rakibinizi tebrik etmek." diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili soru üzerine Moe, "Galatasaray'a karşı iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Cesur oynamaya ve kendimizi göstermeye devam etmeliyiz. İstanbul 15 milyon kişinin yaşadığı bir şehir. Kendi evimizde sadece 25 bin kişi var. Buraya büyük bir gölde küçük bir balık olarak geldik. Fakat ilerleyen karşılaşmalarda Molde adını daha iyi duyurmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"BİREYSEL KALİTE"

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Erling Moe, neden elendiklerinin sorulması üzerine, "Çok becerikli oyunculara karşı oynadık. Yediğimiz gollerden 2'si serbest vuruştan, 1'i penaltıdan, biri de Icardi tarafından atılmış çok güzel bir gol. Bunu bireysel kalite olarak özetleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

"BİR CEHENNEM DEĞİLDİ"

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Molde Teknik Direktörü Moe, ilk maçtan önce Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfere "cehennem" benzetmesini vurgulamasının hatırlatılması üzerine, "Bir cehennem değildi. Buraya geldiğimden beri iyi insanlar gördük. Buradaki havaya bayıldım. Türkiye'yi seviyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'ın kendilerine göre daha az resmi maç yaptığını aktaran Moe, "Böyle bir takıma karşı ilk maçta 3 gol yemememiz gerekirdi. Biz sezon ortasındayız. Galatasaray ise sezona iyi başlamışlardı. Biz daha iyi olan taraftık ama karşımızda daha iyi oyuncular vardı. Galatasaray da sezon ortasında olsaydı farklı bir şey izleyebilirdik." diye konuştu.

Moe, Türkiye'de Başakşehir ve Adana Demirspor formaları giyen eski futbolcuları Fredrik Gulbrandsen'i transfer etmek için görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

Galatasaray'ın teknik direktörü olması durumunda nasıl bir planla sahaya çıkacağının sorulması üzerine Moe, "Zor bir rakibiz. İleri doğru oynuyoruz ve boş alanları iyi kullanıyoruz. Belki bizim gibi bir takıma karşı ileride bu kadar baskı yapmazdım ve geride bu kadar alan bırakmazdım. Ancak burada oturup ukalalık yapmak da bana yakışmaz. Galatasaray'a karşı 2 maçta da kaybettik. Dolayısıyla rakibi tebrik etmek gerek." diyerek sözlerini tamamladı.

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