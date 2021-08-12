CANLI |Molde-Trabzonspor

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.
Dakika 1: Maç başladı.
Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen.
Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar, Hugo, Serkan, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny
UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük üçüncü futbol organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nin ilk sezonu. Yeni düzenlenen turnuvaya 3. ön eleme turundan başlayan Trabzonspor sahasında Molde FK ile oynadığı ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
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