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CANLI |Molde-Trabzonspor

12.08.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında Norveç’in köklü kulübü Molde ile karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI |Molde-Trabzonspor

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Maç başladı.

MOLDE-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen.

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar, Hugo, Serkan, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny

KONFERANS LİGİ'NDE İLK SEZON

UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük üçüncü futbol organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nin ilk sezonu. Yeni düzenlenen turnuvaya 3. ön eleme turundan başlayan Trabzonspor sahasında Molde FK ile oynadığı ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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