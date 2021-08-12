CANLI |Molde-Trabzonspor

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

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Dakika 1: Maç başladı.

MOLDE-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen.

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar, Hugo, Serkan, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny

KONFERANS LİGİ'NDE İLK SEZON

UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük üçüncü futbol organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nin ilk sezonu. Yeni düzenlenen turnuvaya 3. ön eleme turundan başlayan Trabzonspor sahasında Molde FK ile oynadığı ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

