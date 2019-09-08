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Moldova-Türkiye maçını Davide Massa yönetecek

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 08.09.2019 17:15 | Son Güncelleme

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 10 Eylül Salı günü oynanacak Moldova-Türkiye maçında İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak.

Moldova-Türkiye maçını Davide Massa yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile oynayacağı mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Maurizio Mariani olacak.

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Davide Massa Moldova - Türkiye

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