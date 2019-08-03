SPOR

Monaco 1 - 0 Sampdoria

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.08.2019 22:41 | Son Güncelleme

Monaco, Philipp Plein Cup mücadelesinde Sampdoria'yı 1-0 mağlup etti. Fransız temsilcisine galibiyeti getiren golü 49. dakikada Galatasaray'ın transfer listesindeki Radamel Falcao kaydetti.

Monaco 1 - 0 Sampdoria

Hazırlık maçında Monaco ile Sampdoria karşı karşıya geldi. Monaco, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao'nun golüyle İtalyan rakibini 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kolombiyalı golcü, karşılaşmanın 46. dakikasında oyuna girdi. Falcao, 50. dakikada ise takımına galibiyeti getiren golü attı.

Monaco, sıradaki maçını 9 Ağustos tarihinde Lyon ile oynayacak.

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
United Milan'ı penaltılarla geçtiUnited Milan'ı penaltılarla geçti
Cengiz attı, Roma kazandı!Cengiz attı, Roma kazandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
monaco falcao sampdoria

En Çok Okunan Haberler

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

Deniz Türüç imzayı attı!

Deniz Türüç imzayı attı!

İşte Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı!

İşte Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı!

Kostas Mitroglou, Galatasaray'dan ayrılabilir

Kostas Mitroglou, Galatasaray'dan ayrılabilir

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Dev bir transfer daha: 70 milyon avro

Dev bir transfer daha: 70 milyon avro

Yeni sezon formaları görücüye çıktı!

Yeni sezon formaları görücüye çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Monaco 1 - 0 Sampdoria

Monaco'ya galibiyeti Falcao getirdi!

Manchester United 2 - 2 Milan ( Penaltılar 5-4)

United Milan'ı penaltılarla geçti

Roma 3 - 2 Lille (Hazırlık maçı)

Cengiz attı, Roma kazandı!

FIFA, 2019 yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı

FIFA yılın oyuncusu adaylarını açıkladı

Ronaldinho'nun borcu nedeniyle 57 mülküne el konuldu

Ronaldinho'nun başı dertte! Şoke oldu

Mustafa Denizli: Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum

'Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.