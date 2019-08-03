Monaco 1 - 0 Sampdoria

Hazırlık maçında Monaco ile Sampdoria karşı karşıya geldi. Monaco, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao'nun golüyle İtalyan rakibini 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kolombiyalı golcü, karşılaşmanın 46. dakikasında oyuna girdi. Falcao, 50. dakikada ise takımına galibiyeti getiren golü attı.
Monaco, sıradaki maçını 9 Ağustos tarihinde Lyon ile oynayacak.
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