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Monaco 3 - 4 Marsilya (Ligue 1)

FRANSA HABERLERİ  | 16.09.2019 09:49 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Monaco, sahasında Marsilya'yı konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede Monaco, sahasında Marsilya'ya 4-3 mağlup oldu ve kötü gidişatını sürdürdü.

Monaco 3 - 4 Marsilya (Ligue 1)

Fransa Ligue 1'de 5. hafta maçında Monaco ile Marsilya karşı karşıya geldi.

Monaco, 17. dakikada Ben Yedder'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Ben Yedder 26. dakikada bir kez daha sahne aldı ve Monaco farkı 2'ye çıkardı. Bu golün asisti, eski Fenerbahçeli Islam Slimani'den geldi.

SLIMANI'NİN MONACO'DAKİ İLK GOLÜ

Mücadelenin 38. dakikasında Benedetto ile skoru 2-1'e getiren Marsilya, 41. dakikada Valere Germain ile bir gol daha buldu.

Marsilya, karşılaşmanın 61. dakikasında Dimitri Payet ile öne geçmeyi başardı. Dakikalar 66'yı gösterdiğinde sahneye bir kez daha Benedetto çıktı.

Monaco, 75. dakikada Keita Balde ile farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Marsilya deplasmanda Monaco'yu 4-3 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 10'a yükseltti. Monaco ise henüz galibiyet alamadı ve 2 puanda kaldı.

marsilya

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Anahtar Kelimeler:
monaco marsilya ligue 1

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