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Monaco Aleksandr Golovin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

FRANSA HABERLERİ  | 27.07.2018 16:35 | Son Güncelleme

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın dev takımlarının radarına giren CSKA Moskova'nın 22 yaşındaki Rus yıldızı Aleksandr Golovin, Monaco'ya transfer oldu. Fransız ekibi, Golovin ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken transferin 30 milyon Euro'ya tamamlandığı belirtildi.

Monaco Aleksandr Golovin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Monaco, Rus Aleksandr Golovin'i renklerine bağladı.

Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Dört sezon CSKA Moskova forması giyen Golovin, ülkesinde düzenlenen ve çeyrek finale yükseldikleri 2018 FIFA Dünya Kupası'nda 4 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Golovin, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir dönem başlıyor. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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