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G.Saray'a Falcao şoku! Flaş hamle

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.08.2019 16:46 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transferini bitirmesi an meselesi olan Radamel Falcao için Monaco'dan flaş bir hamle geldi. Monaco başkanı Dmitry Rybolovlev, Falcao'nun bir yıl daha takımda kalması için ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

G.Saray'a Falcao şoku! Flaş hamle

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde olan ve artık resmi imza bekleme noktasına gelinen Radamel Falcao için Fransa'dan kafaları karıştıran bir haber geldi.

FALCAO'NUN ŞAMPİYONLAR LİGİ TUTKUSU

L'Equipe Gazetesi'nden Regis Testelin'in haberine göre Galatasaray ile finansal açıdan anlaşmaya varan Radamel Falcao için Monaco Başkanı Dmitry Rybolovlev yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Monaco ile 2022'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalamak isteyen Falcao ile görüşeceği belirtilen başkanın, en azından bir sene daha kalması için tecrübeli golcüyü ikna etmeye çalışacağı kaydedildi.

VALENCIA GÜNDEME GELDİ

Haberde ayrıca menajer Jorge Mendes'in, La Liga'dan Valencia'yı da işin içine sokmaya çalştığı ve İspanya'dan da bir teklif olduğu, daha önce gündeme gelmesine rağmen Atletico Madrid'in ise teklif yapmadığı belirtildi.

Öte yandan haberde başkanın Falcao'yu ikna etmesinin kolay olmadığı ancak geçmiş ilişkilerinin bu görüşmede önemli rol oynayabileceği ifade edildi.

Galatasaray'da yönetim anlaşmaya vardığı Radamel Falcao'yu bu hafta içinde açıklamak isterken, Monaco'nun son kararını bekliyor.

(Sporx)

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Galatasaray radamel falcao falcao monaco Dmitry Rybolovlev

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
herkes gelmesini beklerken boyle bir haber kötü oldu.
Abdurrahimi gönderirseniz çin olayı gibi buda fiyasko...Galatasaray bir türlü kurtulamadı bu adamdan....
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