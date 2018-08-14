Monaco bir kez daha Beşiktaş'ın yıldız ismi Domagoj Vida'yı gündemine aldı

2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla Hırvatistan milli takımının final oynamasında etken olan isimlerden Domagoj Vida'yla ilgili transfer iddiaları sürüyor.
9 Ağustos'ta Premier Lig'de transferin kapanmasıyla İngiltere'ye gitme olasılığı ortadan kalkan Beşiktaş'ın Hırvat stoperine Fransız kulüplerinin talip olduğu bildirildi. Vida'yı Ligue 1'in iddialı ekiplerinden Lyon ve Monaco'nun yakından takip ettiği öğrenildi.
29 yaşındaki defans oyuncusuna talip olan iki Fransız ekibinden Lyon, Benfica'dan Ruben Dias ile her konuda anlaşınca bu transferden çekildi. Monaco'nun ise bir süredir takip ettiği Vida'yı yeniden gündemine aldığı ve menajeriyle bir kez daha masaya oturduğu öğrenildi. Deneyimli savunmacı için zemin yoklayan Monaco'nun uygun şartların oluşması halinde siyah beyazlıların kapısını çalacağı kaydedildi.
Fransızlar'ın saygın gazetesi L'equipe Temmuz ayı içerisinde Monaco'nun Vida için Beşiktaş'a transfer teklifinde bulunduğunu yazmıştı. Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'a gelen Vida'nın kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
(Bein Sports)
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