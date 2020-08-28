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Monaco, Brezilyalı futbolcu Caio Henrique'yi transfer etti

FRANSA HABERLERİ  | 28.08.2020 10:36 | Son Güncelleme

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, İspanya'nın Atletico Madrid takımından Brezilyalı sol bek Caio Henrique'yi kadrosuna kattı. Profesyonel kariyerine 2016'da Atletico Madrid ile başlayan Henrique, ülkesinin Parana, Fluminense ve Gremio takımlarında kiralık olarak oynamıştı.

Monaco, Brezilyalı futbolcu Caio Henrique'yi transfer etti

Fransız ekibi, Monaco Atletico Madrid'te forma giyen Brezilyalı sol beki transfer etti.

Monaco kulübü, 23 yaşındaki Henrique ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için 8 milyon Euro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

(AA)

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