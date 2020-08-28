Monaco, Brezilyalı futbolcu Caio Henrique'yi transfer etti

Fransız ekibi, Monaco Atletico Madrid'te forma giyen Brezilyalı sol beki transfer etti.

Monaco kulübü, 23 yaşındaki Henrique ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için 8 milyon Euro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

(AA)

