Monaco, Brezilyalı futbolcu Caio Henrique'yi transfer etti

Fransız ekibi, Monaco Atletico Madrid'te forma giyen Brezilyalı sol beki transfer etti.
Monaco kulübü, 23 yaşındaki Henrique ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için 8 milyon Euro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.
(AA)
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert sözler!
F.Bahçe mi, G.Saray mı? Anket sonuçlandı!
Galatasaray'da bir ayrılık daha!
Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünya yıldızı golcü...
Aşka geldiler! Dudak dudağa verdikleri poz olay oldu...
PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Trabzonsporlu yıldızdan F.Bahçe cevabı
Ömer Erdoğan'ın Süper Lig heyecanı
Ronaldo hakkında flaş iddia...
Beşiktaş forma numaralarını açıkladı
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
Okuyucu Yorumları 0 yorum