SPOR

Monaco'da forma giyen Radamel Falcao'ya hapis şoku

FRANSA HABERLERİ  | 24.05.2018 14:22 | Son Güncelleme

Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Radamel Falcao, hapis cezasına çarptırıldı.

Monaco'da forma giyen Radamel Falcao'ya hapis şoku

Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Radamel Falcao, hapis cezasına çarptırıldı.

İspanyol mahkemenin yaklaşık 7 milyon Euro'luk vergi borcunu ödemediği gerekçesiyle Kolombiyalı futbolcu hakkında açtığı soruşturmada nihai karar verildi. Dış basında yer alan habere göre Atletico Madrid'de forma giydiği dönemde gelir vergisini eksik gösterdiği iddia edilen, Kolombiya ile Virgin Adaları'ndaki şirketleri üzerinden vergi kaçırdığı ileri sürülen ve yaklaşık 7 milyon Euro'luk vergi borcunu ödemediği gerekçesiyle soruşturma açılan Falcao'nun ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. 16 aylık hapis cezasına çarptırılan Falcao'nun bu cezasının 9 milyon Euro para cezasına çevrilmesine karar verildiği kaydedildi.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin aralarında yer aldığı birçok yıldız futbolcuya da daha önce benzer olaylardan ötürü soruşturma açılmıştı.

(DHA)

thumbs_b_c_e520c0e0e0a795413fb1c79344b8d054

PARTNERHem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!
Buffon, Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardıBuffon, Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardı
Neymar transferi için PSG Başkanı Nasır el-Halifi açık kapı bıraktı!Neymar transferi için PSG Başkanı Nasır el-Halifi açık kapı bıraktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa monaco falcao

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Cenk Tosun Yeşil sahalardan ringlere transfer oldu

Cenk Tosun Yeşil sahalardan ringlere transfer oldu

Fenerbahçe Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor

Fenerbahçe Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor

Samuel Eto'o Lazio'nun radarına girdi

Samuel Eto'o Lazio'nun radarına girdi

Dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho, aynı anda 2 kadınla birden evlenecek

Dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho, aynı anda 2 kadınla birden evlenecek

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Monaco'da forma giyen Radamel Falcao'ya hapis şoku

Monaco'da forma giyen Radamel Falcao'ya hapis şoku

Buffon, Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardı

Buffon, Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardı

Neymar transferi için PSG Başkanı Nasır el-Halifi açık kapı bıraktı!

Neymar transferi için PSG Başkanı Nasır el-Halifi açık kapı bıraktı!

Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Nantes, Claudio Ranieri ile yolların ayrılacağını açıkladı

Nantes, Claudio Ranieri ile yolların ayrılacağını açıkladı

PSG, teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'in getirildiğini açıkladı!

PSG, teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'in getirildiğini açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.