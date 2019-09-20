Monaco'da Slimani, Radamel Falcao'yu solladı

Fenerbahçe'de geçen sezonki başarısız tabloda kilit rol oynayan isimler, bu sezon adeta yeniden doğdu. Galatasaray’a transfer olan Falcao'nun yerini doldurması için Monaco’ya transfer edilen Slimani, bunu fazlasıyla yerine getirdi, Kolombiyalı’dan daha hızlı bir başlangıç yaptı.

Özellikle de yıllık maliyeti 5.7 milyon Euro'ya ulaşan (kendisine 4.2, kulübü Leicester City'ye 1.5) Islam Slimani, kaçırdığı gollerle takımının birçok maçta puan kaybetmesine yol açmıştı. Aynı şekilde Ayew ve Frey de beklentilerin altında kalmış; üç oyuncu tüm sezon toplam 13 gol, 2 asistlik katkı yapmıştı.

SLİMANİ'NİN PERFORMANSI FRANSA'DA KONUŞULUYOR

Fransız basını da futbolcuyla ilgili övgülerle doldu taştı. Nantes takımının geçtiğimiz yıllarda transfer etmek istediği ancak bunda başarısız olduğu futbolcu için bir çok internet sitesi ve gazetede özel haberler yapıldı.

MÜTHİŞ FORM YAKALADILAR

Fenerbahçe'de bu kadar kötü oynayan Islam Slimani, Andre Ayew ve Michael Frey, bu sezonki takımlarında müthiş bir form yakalamış durumda. Monaco'nun Falcao'nun yerine transfer ettiği Slimani 3 maçta 3 gol, Swansea'ye dönen Ayew 6 maçta 2 gol, 2 asist, Nürnberg'e kiralanan Frey de 3 maçta 1 gol, 1 asist üretti.