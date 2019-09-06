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Monaco'dan resmi Falcao açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.09.2019 08:14 | Son Güncelleme

Monaco, Falcao’nun bonservisi için Galatasaray'dan herhangi bir ücret alınmadığını Fransa Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Monaco'dan resmi Falcao açıklaması

Galatasaray’ın Radamel Falcao transferinde bonservis bedeli ödediği, ancak bunu gizlediği yönünde bazı iddialar ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili olarak en son Monaco’dan bir açıklama geldi.

Fransız kulübü, bu sezon gerçekleşen tüm iç ve dış transferlerin detaylarını duyurdu. Tabloda Falcao’dan herhangi bir bonservis bedeli alınmadığı detayı yer aldı. Bu da Galatasaray Yönetimi’nin transferdeki başarısını bir kez daha tescillemiş oldu.

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monaco Galatasaray Spor Toto Süper Lig radamel falcao

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