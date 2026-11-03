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Monaco - FC Nordsjaelland Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi'nde Monaco ile FC Nordsjaelland karşılaşıyor. Her iki takım, turnuvadaki performanslarını sürdürmek için mücadele edecekler. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Monaco - FC Nordsjaelland Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Konferans Ligi
Monaco
Perşembe 23:00
05.11.2026
FC Nordsjaelland
Stadyum: II. Louis Stadyumu

Monaco ile FC Nordsjaelland, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla II. Louis Stadyumu sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, Avrupa'da ilerlemek için önemli bir mücadele verecek. Monaco, son dönemlerdeki formuyla dikkat çekerken, Nordsjaelland zorlu bir sınavla karşılaşacak.

Lig Durumu

Monaco

7. Fransa Ligue 1
O
9
G
4
B
3
M
2
P
15
12
Attığı Gol
10
Yediği Gol
+2
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Monaco 12 / 10

İç Saha / Deplasman Performansı

Monaco İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 2 / 0
Gol
7 – 4

Monaco (UEFA Konferans Ligi) son 4 maçta 4 galibiyet alırken 12 gol atıp 4 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 15 puanla 7. sırada.

FC Nordsjaelland (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 12 gol atıp 5 gol yedi. (Danimarka Süper Ligi) son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 11 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Monaco M B M B G

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Paris FC 3-1 Monaco Fransa Ligue 1 M
  • 25.10.2026 Monaco 1-1 Lille Fransa Ligue 1 B
  • 22.10.2026 Monaco 3-0 Freiburg UEFA Konferans Ligi G
  • 18.10.2026 Lorient 1-0 Monaco Fransa Ligue 1 M
  • 15.10.2026 CSKA Sofya 1-2 Monaco UEFA Konferans Ligi G
FC Nordsjaelland

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 FC Nordsjaelland 2-3 FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi M
  • 28.10.2026 Esbjerg 0-1 FC Nordsjaelland Danimarka Kupası G
  • 25.10.2026 Silkeborg 1-1 FC Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi B
  • 22.10.2026 FC Nordsjaelland 2-2 CSKA Sofya UEFA Konferans Ligi B
  • 18.10.2026 Lyngby 3-3 FC Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Monaco, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 4 maçta 4 galibiyet alarak dikkat çekiyor. Ancak, Fransa Ligue 1'de son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde etti ve bu durum performans istikrarını sorgulatıyor.

Eksik Oyuncular

Monaco

1 eksik
Ansu Fati Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat

FC Nordsjaelland

1 eksik
Justin Janssen Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı

Monaco kadrosunda Ansu Fati (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) yer almıyor.

FC Nordsjaelland kadrosunda Justin Janssen (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Paris Brunner Paris Brunner Monaco 4 Gol 0 Asist
Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Monaco 0 Gol 3 Asist
Edan Diop Edan Diop Monaco 2 Gol 1 Asist
Eric Dier Eric Dier Monaco 1 Gol 1 Asist

Monaco'nun en önemli oyuncularından Paris Brunner 4 gol ile takımın hücum gücünü oluştururken, Aleksandr Golovin de 3 asist ile bu üretimi destekliyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Monaco - FC Nordsjaelland maçı ne zaman?

5 Kasım 2026.

Monaco - FC Nordsjaelland maçı saat kaçta?

23:00.

Monaco - FC Nordsjaelland maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Monaco - FC Nordsjaelland maçında hangi oyuncular eksik?

Monaco'da Ansu Fati, FC Nordsjaelland'da Justin Janssen eksik.

Monaco ve FC Nordsjaelland'ın ligde kaç puanı var?

Monaco 15 puanla 7. sırada.

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Anahtar Kelimeler:
monaco
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