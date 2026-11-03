Monaco - FC Nordsjaelland Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Monaco ile FC Nordsjaelland, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla II. Louis Stadyumu sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
İki takım, Avrupa'da ilerlemek için önemli bir mücadele verecek. Monaco, son dönemlerdeki formuyla dikkat çekerken, Nordsjaelland zorlu bir sınavla karşılaşacak.
Monaco (UEFA Konferans Ligi) son 4 maçta 4 galibiyet alırken 12 gol atıp 4 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 15 puanla 7. sırada.
FC Nordsjaelland (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 12 gol atıp 5 gol yedi. (Danimarka Süper Ligi) son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 11 gol yedi.
Monaco, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 4 maçta 4 galibiyet alarak dikkat çekiyor. Ancak, Fransa Ligue 1'de son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde etti ve bu durum performans istikrarını sorgulatıyor.
Monaco kadrosunda Ansu Fati (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) yer almıyor.
FC Nordsjaelland kadrosunda Justin Janssen (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.
Monaco'nun en önemli oyuncularından Paris Brunner 4 gol ile takımın hücum gücünü oluştururken, Aleksandr Golovin de 3 asist ile bu üretimi destekliyor.
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