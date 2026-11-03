Monaco - FC Nordsjaelland Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Monaco Perşembe 23:00 FC Nordsjaelland

Monaco ile FC Nordsjaelland, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla II. Louis Stadyumu sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, Avrupa'da ilerlemek için önemli bir mücadele verecek. Monaco, son dönemlerdeki formuyla dikkat çekerken, Nordsjaelland zorlu bir sınavla karşılaşacak.

Lig Durumu Monaco 7. Fransa Ligue 1 O 9 G 4 B 3 M 2 P 15 12 Attığı Gol 10 Yediği Gol +2 Averaj Gol Durumu (Toplam) Monaco 12 / 10 İç Saha / Deplasman Performansı M Monaco İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 2 / 2 / 0 Gol 7 – 4

Monaco (UEFA Konferans Ligi) son 4 maçta 4 galibiyet alırken 12 gol atıp 4 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 15 puanla 7. sırada.

FC Nordsjaelland (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 12 gol atıp 5 gol yedi. (Danimarka Süper Ligi) son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 11 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Monaco M B M B G tüm kulvarlar Paris FC 3-1 Monaco Fransa Ligue 1 M

Monaco 1-1 Lille Fransa Ligue 1 B

Monaco 3-0 Freiburg UEFA Konferans Ligi G

Lorient 1-0 Monaco Fransa Ligue 1 M

CSKA Sofya 1-2 Monaco UEFA Konferans Ligi G FC Nordsjaelland tüm kulvarlar FC Nordsjaelland 2-3 FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi M

Esbjerg 0-1 FC Nordsjaelland Danimarka Kupası G

Silkeborg 1-1 FC Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi B

FC Nordsjaelland 2-2 CSKA Sofya UEFA Konferans Ligi B

Lyngby 3-3 FC Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Monaco, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 4 maçta 4 galibiyet alarak dikkat çekiyor. Ancak, Fransa Ligue 1'de son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde etti ve bu durum performans istikrarını sorgulatıyor.

Eksik Oyuncular Monaco 1 eksik Ansu Fati FC Nordsjaelland 1 eksik Justin Janssen

Monaco kadrosunda Ansu Fati (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) yer almıyor.

FC Nordsjaelland kadrosunda Justin Janssen (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Paris Brunner Monaco 4 Gol 0 Asist Aleksandr Golovin Monaco 0 Gol 3 Asist Edan Diop Monaco 2 Gol 1 Asist Eric Dier Monaco 1 Gol 1 Asist

Monaco'nun en önemli oyuncularından Paris Brunner 4 gol ile takımın hücum gücünü oluştururken, Aleksandr Golovin de 3 asist ile bu üretimi destekliyor.