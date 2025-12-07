SPOR

Monaco - Galatasaray maçının hakemleri belli oldu! Fenerbahçe daha önce şikayet etmişti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında oynanacak Monaco-Galatasaray karşılaşmasında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşmada 4. hakemlik yapacak olan isim ise oldukça tanıdık. İşte detaylar...

Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Galatasaray 9 Aralık Salı günü TSİ 23.00’te deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak. Bu önemli müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie’nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak.

Mücadelenin 4. hakemi de Allard Lindhout olacak. Maçta VAR’da Bram Van Driessche, AVAR’da da Benjamin Brand görev alacak.

FENERBAHÇE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Monaco - Galatasaray maçının hakemleri belli oldu! Fenerbahçe daha önce şikayet etmişti 1

Karşılaşmanın 4. hakemi olan Hollandalı Allard Lindhout daha önce 6 Kasım 2025 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe’nin deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynadığı maçı yönetmişti. Sarı-lacivertliler, Lindhout’u verdiği kararlardan dolayı UEFA’ya şikayet etmişti.

