SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Monaco, Hollandalı genç futbolcu Anthony Musaba'yı transfer etti

Monaco, Hollandalı genç futbolcu Anthony Musaba'yı transfer etti

FUTBOL HABERLERİ  | 27.06.2020 13:19 | Son Güncelleme

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı.

Monaco, Hollandalı genç futbolcu Anthony Musaba'yı transfer etti... Monaco Kulübü, 19 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu Musaba ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını ve imzanın transfer dönemi başladığında resmileşeceğini duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Musaba'nın transferi için yaklaşık 2 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği öne sürüldü. Vitesse'nin altyapısından yetişen Musaba, geçen sezon transfer olduğu NEC Nijmegen'de 26 maça çıkarak 9 gol atmıştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru!Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru!
Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (29. Hafta)Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (29. Hafta)
Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanındaBeşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

İstanbul'daki patlamaya ilişkin valilikten açıklama

İstanbul'daki patlamaya ilişkin valilikten açıklama

Guti'nin görevine son verildi

Guti'nin görevine son verildi

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

F.Bahçeli yıldız ülkesine döndü!

F.Bahçeli yıldız ülkesine döndü!

Beşiktaş gol oldu yağdı!

Beşiktaş gol oldu yağdı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Galatasaraylı eski oyuncu Felipe Melo'ya küfür eden Ceyhun Fersoy kimdir?

Galatasaraylı eski oyuncu Felipe Melo'ya küfür eden Ceyhun Fersoy kimdir?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İşte Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'a ilk transferi!

İşte Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'a ilk transferi!

G.Saray'ın eski yıldızı dudak dudağa

G.Saray'ın eski yıldızı dudak dudağa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Monaco, Hollandalı genç futbolcu Anthony Musaba'yı transfer etti

Transfer resmen açıklandı

Futbol oynamaya geldiler, koronavirüsle yıkıldılar

Futbol oynamaya geldiler, koronavirüsle yıkıldılar

Efsane isim Carlos Bilardo koronavirüse yakalandı

Efsane isim koronavirüse yakalandı

Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (29. Hafta)

Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (29. Hafta)

Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (29. Hafta)

Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (29. Hafta)

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.