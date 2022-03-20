Monaco, PSG'yi darmadağın etti! Mbappe ve Neymar'a şok...

Son dakika: Fransa Ligue 1'de 29. hafta karşılaşmasında Monaco, PSG'yi konuk etti.

Louis II Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Monaco'nun 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Kevin Volland, 25. ve 84. (P) dakikalarda Wissam Ben Yedder kaydetti.

PSG'de Kylian Mbappe 90 dakika boyunca sahada kalırken, Neymar 77. dakikada yerini Julian Draxler'e bıraktı. Lionel Messi ise hastalığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Bu sonucun ardından Monaco, son 3 haftada ikinci galibiyetini aldı ve 44 puanla 7. sırada yer buldu. Son 5 haftada 3. mağlubiyetini alan PSG ise 65 puanla liderliğini sürdürdü.

PSG, Ligue 1'in 30. haftasında Lorient'i konuk edecek. Monaco ise Metz deplasmanına gidecek.

REAL MADRID SONRASI DAĞILDILAR

Fransa Ligue 1'de 15 puan farkla liderliğini sürdüren PSG, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid eşleşmesindeki iki maçın oynandığı süre ve sonrasında çıktığı 7 resmi maçta 4. yenilgisini almış oldu.

