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Monaco, Reims'tan Axel Disasi'yi transfer etti

FRANSA HABERLERİ  | 07.08.2020 14:49 | Son Güncelleme

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Reims'tan savunma oyuncusu Axel Disasi'yi kadrosuna kattı. Kariyerine Paris Kulübünde başlayan 22 yaşındaki Disasi, 2016'da transfer olduğu Reims ile geçen sezon 32 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

Monaco, Reims'tan Axel Disasi'yi transfer etti

Monaco Kulübü, Demokratik Kongo asıllı Fransız stoper Disasi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için bonuslarla 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

(AA)

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