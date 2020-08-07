Monaco, Reims'tan Axel Disasi'yi transfer etti

Monaco Kulübü, Demokratik Kongo asıllı Fransız stoper Disasi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için bonuslarla 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

(AA)

