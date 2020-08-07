Monaco, Reims'tan Axel Disasi'yi transfer etti

Monaco Kulübü, Demokratik Kongo asıllı Fransız stoper Disasi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için bonuslarla 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
(AA)
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