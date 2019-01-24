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Monaco, Thierry Henry'nin yetkilerini elinden aldı

FRANSA HABERLERİ  | 24.01.2019 22:04 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da teknik direktör Thierry Henry'nin geleceği ile ilgili son karar verilene kadar yetkilerinin elinden alındığı açıklandı.

Monaco, Thierry Henry'nin yetkilerini elinden aldı

Monaco'ya Thierry Henry de çare olamadı. Kulüp, Fransız teknik adamla yol ayrımına geldi.

Monaco, ilk 9 haftada alınan 1 galibiyetin ardından Leonardo Jardim ile yollarını ayırmış ve göreve Thierry Henry getirilmişti.

Henry yönetiminde ligde 12 maça çıkan Fransız ekibi, 2 galibiyet alabildi ve küme düşme hattından kurtulamadı.

Monaco yönetimi, Henry'nin geleceğiyle ilgili son karar verilene kadar yetkilerinin elinden alındığını açıkladı.

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thierry henry monaco

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