Monaco, Thierry Henry'nin yetkilerini elinden aldı

Monaco'ya Thierry Henry de çare olamadı. Kulüp, Fransız teknik adamla yol ayrımına geldi.
Monaco, ilk 9 haftada alınan 1 galibiyetin ardından Leonardo Jardim ile yollarını ayırmış ve göreve Thierry Henry getirilmişti.
Henry yönetiminde ligde 12 maça çıkan Fransız ekibi, 2 galibiyet alabildi ve küme düşme hattından kurtulamadı.
Monaco yönetimi, Henry'nin geleceğiyle ilgili son karar verilene kadar yetkilerinin elinden alındığını açıkladı.
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