Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco Trabzonspor hangi kanalda? Sayılı saatler kaldı

Futbolsevenler için Monaco Trabzonspor maçı geri sayımı başladı. Maç hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Monaco Trabzonspor maçını Gürcistanlı hakem yönetecek. Peki Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco Trabzonspor hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

MONACO TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco Trabzonspor maçı 6 Ekim Perşembe günü (bugün) gerçekleştirilecek. Maç saat 19.45'te başlayacak.

ONACO TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco Trabzonspor maçı , EXXEN'de canlı olarak yayınlanacak.

MONACO TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Monaco Trabzonspor maçının hakemliğini Gürcistan doğumlu Giorgi Kruashvili üstlenecek. Kruashvili 2015'ten beri FIFA hakemi olarak görev yapıyor.



