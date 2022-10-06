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Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco Trabzonspor hangi kanalda? Sayılı saatler kaldı

06.10.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Monaco ile Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta H Grubu'nda karşı karşıya gelecek. Heyecan verici maç için nefesler tutuldu. Monaco Trabzonspor maçı 18 bin 500 kişilik II. Louis Stadyumu'nda düzenlenecek. Peki Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco Trabzonspor hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco Trabzonspor hangi kanalda? Sayılı saatler kaldı

Futbolsevenler için Monaco Trabzonspor maçı geri sayımı başladı. Maç hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Monaco Trabzonspor maçını Gürcistanlı hakem yönetecek. Peki Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco Trabzonspor hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco Trabzonspor hangi kanalda? Sayılı saatler kaldı

MONACO TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco Trabzonspor maçı 6 Ekim Perşembe günü (bugün) gerçekleştirilecek. Maç saat 19.45'te başlayacak.

ONACO TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco Trabzonspor maçı , EXXEN'de canlı olarak yayınlanacak.

MONACO TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Monaco Trabzonspor maçının hakemliğini Gürcistan doğumlu Giorgi Kruashvili üstlenecek. Kruashvili 2015'ten beri FIFA hakemi olarak görev yapıyor.

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