SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Monaco Trabzonspor maçının hakemi Giorgi Kruashvili kimdir? Giorgi Kruashvili nereli ve kaç yaşında?

Monaco Trabzonspor maçının hakemi Giorgi Kruashvili kimdir? Giorgi Kruashvili nereli ve kaç yaşında?

04.10.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Monaco Trabzonspor maçının hakemi Giorgi Kruashvili, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta H Grubu'nda oynanacak karşılaşma öncesi bordo mavili taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Heyecanla beklenen karşılaşma yaklaşık 18 bin 500 kişilik II. Louis Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Monaco Trabzonspor maçının hakemi Giorgi Kruashvili kimdir? Giorgi Kruashvili nereli ve kaç yaşında?

Monaco Trabzonspor maçının hakemi Giorgi Kruashvili kimdir? Giorgi Kruashvili nereli ve kaç yaşında?

Monaco Trabzonspor maçının hakemi Giorgi Kruashvili UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta H Grubu'nda oynanacak karşılaşma için geri sayım sürerken en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Heyecanla beklenen maç öncesi birçok vatandaş, karşılaşmaya ilişkin detayları da arama motorlarında sorguluyor. Peki, Monaco Trabzonspor maçının hakemi Giorgi Kruashvili kimdir? İşte Giorgi Kruashvili'nin hayatı ve biyografisi...

MONACO TRABZONSPOR MAÇININ HAKEİ GİORGİ KRUASHVİLİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Giorgi Kruashvili 29 Mayıs 1986 yılında Gürcistan'da dünyaya geldi.

GİORGİ KRUASHVİLİ'NİN HAKEMLİK KARİYERİ

30 Temmuz 2012 tarihinde 1. lige çıkan Gürcü hakem 2015 yılından bu yana FIFA hakemi olarak görev alıyor.

MONACO TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco Trabzonspor maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Gürcü hakem Giorgi Kruashvili yönetecek.

MONACO TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco Trabzonspor maçı , EXXEN'de canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR'UN EUFA AVRULA LİGİ H GRUBU PUANI NE?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de son iki karşılaşmada ortaya koyduğu performansla 6 puan elde etti.

Bordo mavili ekip böylelikle zirveye doğru tırmanışını sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda 6 Ekim Perşembe günü Monaco ile kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor galibiyet serisini Avrupa’da da sürdürmek için mücadele edecek. İlk maçında deplasmanda Ferencvaros’a 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, sahasında ise Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup ederek 3 puanla tanışmıştı. Grupta 3 puanla averajla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ligin ardından Avrupa’da da Trabzon’a galibiyetle dönmeyi amaçlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF, Amedspor'un cezasını açıkladı!TFF, Amedspor'un cezasını açıkladı!
'Futbolu bırakacak!' Bomba iddia...'Futbolu bırakacak!' Bomba iddia...
Taraftar şaşkına döndü! Vodafone Park'a Arda Güler damgasıTaraftar şaşkına döndü! Vodafone Park'a Arda Güler damgası
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor monaco atan spor toto yaşında maçı trabzonspor, spor tot hakemi spor to maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

Benzin ve motorine zam geliyor!

Benzin ve motorine zam geliyor!

G.Saray bombaları bir bir patlatacak!

G.Saray bombaları bir bir patlatacak!

F.Bahçe istedi, G.Saray bitiriyor!

F.Bahçe istedi, G.Saray bitiriyor!

Acun Ilıcalı bombayı patlatıyor!

Acun Ilıcalı bombayı patlatıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.