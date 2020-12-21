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Mönchengladbach'ın Fransız oyuncusu Marcus Thuram'a tarihi ceza!

ALMANYA HABERLERİ  | 21.12.2020 23:29 | Son Güncelleme

Bundesliga'da maç sırasında rakibinin yüzüne tüküren Borussia Mönchengladbach'ın Fransız oyuncusu Marcus Thuram'a Almanya Futbol Federasyonu tarafından (DFB) 5+1 resmi müsabakadan men ve 40 bin Euro para cezası verdiği açıklandı.

Mönchengladbach'ın Fransız oyuncusu Marcus Thuram'a tarihi ceza!

DFB, tükürük skandalı ile Alman futbol kamuoyununda gündem olan Marcus Thuram'a lig ve kupada dahil olmak üzere 5 müsabakadan men cezası ve 21 Aralık 2021 tarihine kadar benzer hatası olması halinde ise +1 maç cezası alması yönünde karar aldı. Fransız forvet oyuncuya ayrıca 40 bin Euro da para cezası verildi.

Marcus Thuram, 19 Aralık'ta Borussia Mönchengladbach ile TSG Hoffenheim arasında oynanan maçın 79'uncu dakikasında Hoffenheim oyuncusu Stefan Posch'un yüzüne tükürmüş ve karşılaşmanın hakemi Frank Willenborg tarafından kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Borussia Mönchengladbach Kulübü, Fransız oyuncusu Marcus Thuram'ı yıllık maaşından 150 bin euro keserek cezalandırmıştı.

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